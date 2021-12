Meldingen van seksueel geweld in Aalst bijna met de helft gestegen in 3 jaar tijd

In 2018 waren er 133 meldingen van seksueel geweld in Aalst, in 2019 al 154 en vorig jaar zelfs 192, dat is bijna de helft meer. Vooruit-fractieleidster Ann Van de Steen pleit daarom voor de oprichting van een gespecialiseerd zorgcentrum. Niet alleen vanuit haar politieke positie, maar ook vanuit haar achtergrond als advocate in strafzaken. "Er is te weinig opvang en er is te weinig begeleiding".

Voor Van de Steen is het ondertussen al vijf voor twaalf. "De feiten blijven komen. Nu is er veel te weinig zorg die zich daarop fulltime kan focussen. Aalst profileert zich als een zorgstad, dan kan daar budget voor vrijgemaakt worden. Vanuit de federale overheid wordt 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor 15 projecten die geweld in de huiselijke- of familiekring kunnen voorkomen, vandaar schuif ik dit naar voren."