"Grosser Zapfenstreich": Duits leger wuift bondskanselier Angela Merkel plechtig uit met taptoe in Berlijn

In Berlijn heeft het Duitse leger een zogenoemde "Grosser Zapfenstreich" of een militaire parade gehouden om Angela Merkel plechtig uit te wuiven, een traditie voor een afscheidnemend bondskanselier. In een toespraak riep ze op de democratie te verdedigen tegen haat, geweld en "fake news" en om weerstand te bieden tegen complottheorieën die wetenschappelijke kennis miskennen.