Eerste nieuwe mijnenveger krijgt de naam “M940 Oostende”

Tegen 2024 moet de M940 klaar zijn. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wordt de band tussen defensie en de stad weer aangehaald. “De signalen van defensie zijn duidelijk. Alles zal geconcentreerd worden in Oostende. Het is een oude liefde die weer opbloeit. De marine zal de komende jaren Brugge verlaten en naar hier komen met hun opleidingscentrum. Ook de helikopters komen naar Oostende. De schepen zullen wel in Zeebrugge liggen omdat de haven daar groter is.

Eerder was ook al bekend gemaakt dat er in Oostende onderwaterdrones gebouwd zullen worden voor de marine.