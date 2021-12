Nieuw rapport stelt duidelijk: ook na volledige kernuitstap zal het licht in ons land niet uitgaan

Elektriciteit zou ook niet veel duurder worden na een kernuitstap, blijkt uit het rapport. Daarvoor is de impact van kernenergie op de prijzen te klein. De reden? Het zijn vooral de prijzen van CO2 en gas die bepalen hoe duur elektriciteit is in ons land. En die worden internationaal bepaald: wereldwijd in het geval van gas, en Europees in het geval van CO2. “In de verschillende scenario's bepalen de (binnen- of buitenlandse) kerncentrales slechts 0 tot 3% van de tijd de prijzen in België”, besluit het rapport.