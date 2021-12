Nieuw veldhospitaal in Kamp Beverlo kan gebruikt worden in binnen- en buitenland

In Kamp Beverlo in Leopoldsburg is het nieuwe veldhospitaal van Defensie voorgesteld. In het veldhospitaal kunnen in volle bezetting 200 mensen werken en het kan gebruikt worden in binnen- en buienland om militairen en burgers te helpen. In 2023 zal het operationeel zijn, want het gaat nu nog om een proefopstelling die de komende maanden wordt uitgetest.