Noodcentrale 112 in nood: "Veel te weinig mensen om de duizenden oproepen te beantwoorden"

De operatoren in de noodcentrale moeten in het weekend zowel de oproepen van 112 beantwoorden als die van sommige huisartsenwachtposten, via het nummer 1733. "De administratieve afhandeling van die oproepen vraagt veel werk", stelt Pollet. "Stel je voor dat daar nog eens oproepen voor noodweer of wateroverlast bijkomen via het nummer 1722, dan is de chaos compleet. Op zulke dagen kunnen onze operatoren niet volgen. De werkdruk is verdubbeld terwijl er niet veel extra mensen zijn bijgekomen. "