Verbod op grotere evenementen binnen, opnieuw een bubbel en basisscholen sluiten: wat beslist Overlegcomité straks?  

De experts stellen ook voor om de horeca te sluiten om 20 uur, nu is dat 23 uur. Een sluiting om 20 uur zou in elk geval nog een stuk soepeler zijn dan in Nederland: bij onze noorderburen moeten cafés en restaurants (en de niet-essentiële winkels) al om 17 uur dicht. Volgens onze laatste informatie is het allesbehalve zeker dat die sluiting om 20 uur er effectief doorkomt.

En ook het verketterde woord "bubbel" komt ter sprake in het rapport van de experts. Zo stellen ze voor om privébijeenkomsten de komende weken met maximaal vijf mensen te organiseren, als een vuistregel, niet als een echte plicht. Bij de politici valt te horen dat ze alles behalve warm lopen om opnieuw in te grijpen in het privéleven van de mensen, zeker met de eindejaarsfeesten. Mogelijk blijft het dus bij een aanbeveling, eerder dan een verplichting.