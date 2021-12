Drie auto's en vrachtwagen botsen zwaar op E34

Kort na de middag botsten drie auto's en een vrachtwagen op de E34 richting Antwerpen. Het ongeval gebeurde tussen Zoersel en Oelegem. Verschillende inzittenden raakten gewond. Drie ziekenwagens en een MUG kwamen ter plaatse voor de verzorging van de slachtoffers. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, niemand is in levensgevaar.

Eén auto raakte zeer zwaar beschadigd en is total loss. Dat voertuig kwam tot stilstand tegen de middenberm. De schade aan de andere voertuigen is minder groot. Intussen zijn alle auto's getakeld en is de weg opnieuw vrij. Door het ongeval en de opruimwerken stond er lange tijd een file. Het gaat nog steeds traag op de E34 richting Antwerpen, van op het knooppunt Ranst.