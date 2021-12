Opgepast voor oplichters die valse sms’en en mails sturen met een uitnodiging voor een boosterprik

De overheid of een vaccinatiecentrum gaat je nooit vragen om in te loggen met bankgegevens. Als je toch twijfelt of je bent uitgenodigd voor je vaccin, surf dan gewoon even naar ‘Mijn Gezondheid’. Verschillende steden en gemeenten waarschuwen op sociale media ook voor dit soort oplichting en geven tips om echte van valse mails te onderscheiden.