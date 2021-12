Paus aanvaardt ontslag aartsbisschop van Parijs, die ambt neerlegde na "dubbelzinnig gedrag"

Michel Aupetit, de aartsbisschop van Parijs, bood enkele dagen geleden zijn ontslag aan in een brief aan paus Franciscus. Met zijn ontslag wil de 70-jarige Aupetit naar eigen zeggen een breuk in het bisdom en een verlies van vertrouwen voorkomen. De paus heeft zijn ontslag nu aanvaard.

Aupetit legde zijn ambt neer na hardnekkige berichten in de media over een liefdesrelatie met een vrouw. De relatie zou dateren van 2012, toen Aupetit nog geen bisschop was. De aartsbisschop geeft toe dat hij in die periode een band had met een vrouw, maar ontkent dat die romantisch of seksueel getint zou zijn geweest. In zijn brief aan Franciscus zegt hij wel dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan "dubbelzinnig gedrag".