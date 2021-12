PODCAST - "Het is pijnlijk hoe sterk Libanon sinds 2018 achteruit is gegaan." Deze maand in Vranckx & Byloo

In augustus 2020 ging een lading ammoniumnitraat in de haven van Beiroet de lucht in. Meer dan een jaar later weten we nog steeds niet wat het goedje daar deed, en is er ook amper uitzicht op wederopbouw. Wat is er aan de hand in Libanon? Vranckx-Nomade Céline Jalil ging ernaartoe en vertelt over haar ervaringen in een nieuwe aflevering van de podcast Vranckx & Byloo.