Politie mag coronapas niet scannen, procureur begrijpt ophef niet: "Is nooit de taak van agenten geweest"

"De politie kan nagaan of een uitbater in het bezit is van de Covid Safe controle-app of kan bekijken of er aan de ingang een toegangssysteem is om de controle correct uit te voeren", haalt de procureur enkele voorbeelden aan. "De politie mag ook aan klanten vragen of ze gecontroleerd werden bij het binnenkomen en nagaan of de naam op het CST overeenkomt met de naam op de identiteitskaart."