Presentator Peter Van de Veire stopt na 13 jaar bij MNM: "Vrijdag 1 april is de laatste uitzending, geen mop"

Hoe het begon

In 2008 was Peter Van de Veire één van de krachten die de nieuwe radiozender MNM mee oprichtte. Op maandag 5 januari 2009 was "De grote Peter Van de Veire ochtendshow" het eerste programma dat te horen was op de jongerenzender. Over de jaren heen kreeg Peter het gezelschap in de ochtend van heel wat andere MNM-dj’s: Lieselot Ooms en Gunther Tiré, Eva Daeleman, Nasrien Cnops, Julie Van den Steen, Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave.



Bijna dertien jaar MNM betekent ook heel wat straffe momenten. Zo presenteerde hij ooit de ochtendshow vanuit een reusachtige pot choco, al wandelend achter de vuilniskar, vanop een motor, in een vrachtwagen, samen met 100 kleuters, verbrak hij ooit het wereldrecord radiomaken.

Van de Veire zette zijn eerste stappen in de media in 1993 bij de regionale zender AVS. In 1997 maakt hij de overstap naar Ketnet om Studio.KET te presenteren. Twee jaar later was hij voor het eerst te horen op de radio en presenteerde hij "De afrekening" op Studio Brussel. Vanaf 2002 nam hij het middagblok voor zijn rekening met "De grote Peter Van de Veire show". Samen met Sofie Lemaire verhuisde hij in 2006 naar de ochtend met "De grote Peter Van de Veire ochtendshow". Tijdens de eerste en tweede editie van Music For Life (2006-2007) verbleef hij in het Glazen Huis. Sinds 2007 combineert Van de Veire radio met televisiewerk voor Eén en SBS.