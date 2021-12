Verkeershinder in Brussel door betoging taxisector: "Wij moeten ons aan de regels houden, maar Uber niet"

De Brusselse taxichauffeurs protesteren vandaag tegen de politieke toegevingen aan de Uber-chauffeurs en dat zorgt voor verkeershinder in de hoofdstad. De taxisector blokkeert in de loop van de ochtend verschillende pleinen en wegen in Brussel. Op dit moment is er vooral hinder in de Europese wijk en op de E40 vanuit Leuven. Automobilisten kunnen er beter wegblijven.