"Geen wetenschappelijk bewijs dat we onveilig werken, dus laat ons open": cultuursector verzet zich fel tegen sluiting 

Dit is de integrale open brief van de cultuursector:

De onverwachte en niet besproken aankondiging over een mogelijke sluiting van de culturele sector, zet de Gentse cultuursector aan tot volgend gezamenlijke standpunt. Dit krijgt ook navolging in de rest van Vlaanderen.

Dat het virus ons onverwacht verschalkt, valt niemand te verwijten. Onwetendheid is menselijk en hoort bij een pandemie. Alleen, corona dwarsboomt nu al anderhalf jaar ons leven en nog steeds vertelt niemand ons waar het op staat. Waar gebeuren de meeste clusterbesmettingen? Wat is het risico voor CST-gecontroleerde mensen die in een geventileerde zaal met mondmasker naar een voorstelling kijken? Hoeveel vrij spel krijgt het virus bij een nightlife-event wanneer iedereen vooraf een negatieve zelftest aflegt? Zijn er bewijzen van gestegen besmettingen na een museumbezoek?

Veel politieke maatregelen lijken door het uitblijven van elke feitelijke onderbouw, ingegeven door improvisatie en paniekvoetbal, door het afwegen van het minste kwaad, de weg van de minste weerstand. Moet politiek niet gericht zijn op het bereiken van het beste resultaat?

Iedereen is bereid om zich aan maatregelen te houden die gestoeld zijn op feiten. Na 18 maanden covid lijkt ons dat een redelijke vraag. Gisteren werd weer eens een idee gelanceerd om alle binnenevenementen te annuleren. Wacht! En waarom? Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouw, komt dit nog maar eens over als een willekeurige maatregel. “We moeten toch iets doen.”

Je kan niet verwachten dat duizenden mensen die dagelijks hun hart en ziel steken in de cultuur-, sport- en evenementensector en de honderdduizenden bezoekers per dag, nog langer dit spel van symboolpolitiek meespelen? Zo’n beslissing insinueert dat de de motor van de besmettingen bij de cultuur-, sport- en evenementensector ligt. Als dat zo is, dan hadden ze ons al in oktober moeten sluiten. Als die bewijzen er zijn, dan gaan we meteen dicht. Alleen, die zijn er (nog steeds) niet.

In het voorjaar werden tientallen testevenementen georganiseerd. Wat waren de resultaten daarvan? Wat hebben we geleerd over sneltests, ventilatie, social distancing? Heel wat zalen hebben onderbouwde dossiers gemaakt om een CIRM-attest (Covid Infrastructure Risk Model) te bekomen van én de burgemeester én de minister van cultuur. Er werd ingezet op beperkte capaciteit, stewards, ventilatie, hygiënemaatregelen, afstandsregels, communicatie, … Recent werden sneltests ingevoerd in de nightlife sector. De paniekcommunicatie van gisterenmiddag laat uitschijnen dat dit maar om te lachen was.

We gaan met het virus moeten leren leven. Dat is duidelijk. Desnoods nog jaren. Willen we dat samen doen, dan is een onderbouwd beleid richtinggevend en de erkenning van ieders nood aan sociale contacten, aan schoonheid en wijsheid, essentieel. De culturele sector is hier een bondgenoot, geen vijand. Ons nu sluiten lost niets op. Het biedt geen enkel perspectief en is hoogstens het bewijs van ongefundeerde spierballenpolitiek. Dat bewijs willen wij niet langer leveren.

Onze sector heeft van bij het begin een volwassen houding aangenomen om te leren leven met het virus. Ondanks de voortdurende bokkesprongen in regels en regelgeving. Voor onze kunstenaars, onze werknemers en ons publiek moeten we ophouden met een knipperlichtbeleid.

Daarom heeft de cultuursector beslist om op een veilige manier open te blijven. Al was het maar om duizenden mensen in deze onthutsende tijden toch enig houvast en perspectief te bieden.