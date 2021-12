Rusland waarschuwt NAVO en Oekraïne voor "nachtmerriescenario van militaire confrontatie"

Volgens de Amerikaanse minister Antony Blinken vormt Oekraïne geen enkele bedreiging voor Rusland, en is het juist aan Moskou om de escalatie terug te draaien. Hij denkt dat een diplomatieke oplossing nog altijd mogelijk is. In de marge van de vergadering in Stockholm hebben de twee ministers met elkaar gepraat. Volgens Blinken was dat een openhartig onderhoud en heeft hij Lavrov de westerse bezorgdheden helder en zonder omwegen duidelijk gemaakt.

Intussen worden er ook plannen gesmeed voor een gesprek op een nog hoger niveau. President Biden en president Poetin zouden elkaar "in de nabije toekomst" spreken, zei Blinken. Volgens Russische bronnen zou dat zelfs al in de komende dagen kunnen gebeuren.

Dat alles toont aan hoe gevoelig de spanning rond Oekraïne is opgelopen. Tien dagen geleden belde de Amerikaanse stafchef Mark Milley ook al met zijn Russische evenknie Valery Gerasimov. Dat soort overleg is vaak bedoeld om mogelijke misverstanden te voorkomen die - in tijden van oplopende spanningen - onbedoeld tot een militaire confrontatie zouden kunnen leiden.