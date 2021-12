Sebastian Kurz, de wonderboy van de Oostenrijkse politiek, stopt ermee: "Toen hij zijn zoon zag, maakte hij de klik"

Een blitzcarrière, kort maar krachtig

Kurz, geboren en getogen in een Weense volkswijk, is al piepjong begeesterd door politiek. Op zijn 23e breekt hij zijn rechtenstudie af om de jongeren­afdeling van de conservatieve ÖVP te leiden. In die functie loopt hij zo in de kijker, dat de partij hem in 2011 vraagt om staatssecretaris van Integratie te worden. Van immigranten Oostenrijkers maken, dat is op dat moment zijn project. Immigratie ziet hij dan nog als een kans voor een sterk vergrijzend Oostenrijk. In 2015, in volle vluchtelingencrisis, kijkt hij er al heel anders tegenaan.

In de zomer van 2015, wanneer duizenden vluchtelingen en asielzoekers vanuit Hongarije en Slovenië Oostenrijk binnenwandelen, is Kurz al geen staatssecretaris van Integratie meer. Hij is dan reeds twee jaar minister van Buitenlandse Zaken in de SPÖ-ÖVP-regering.

Op zijn 27e is hij de jongste topdiplomaat van Europa. Dat de oude garde hem serieus moet nemen, maakt hij van meet af aan duidelijk. Op zijn eerste algemene vergadering van de VN dwingt hij meteen al spreektijd af in "prime time". Hij zit als gastheer mee aan tafel wanneer zijn ambtsgenoten uit Rusland en de VS, Sergej Lavrov en John Kerry, in Wenen het nucleaire akkoord met Iran sluiten.

Zijn carrière gaat nog steiler de hoogte in door zijn aanpak van de vluchtelingencrisis. Oostenrijk ligt in de zomer van 2015 plots vlak voor de eindstreep van de Balkanroute. De bewoners van grensplaatsjes in het Alpenland weten niet wat hen overkomt wanneer duizenden vluchtelingen binnenwandelen op weg naar Duitsland.

Terwijl Angela Merkel "Wir schaffen das" zegt, is Sebastian Kurz de eerste die kritiek uit op dat standpunt. Hij voelt snel aan dat een groeiende onderstroom van burgers bang is voor de gevolgen die een nieuwe immigratiestroom kan hebben op de verzorgingsstaat.

Zonder Merkel erbij te betrekken roept Kurz de vroegere Habsburgse landen op de Balkanroute samen voor een bijzondere top in Wenen. Even later is de grens dicht.