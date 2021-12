Sint-Martens-Latem krijgt schilderij van expressionistisch schilder Albert Servaes cadeau

Een inwoner van Sint-Martens-Latem, die overleden is, heeft een schilderij van de bekende expressionistische schilder Albert Servaes aan de gemeente nagelaten. De schilder zelf woonde bijna 40 jaar in Sint-Martens-Latem. De gemeente is bijzonder blij met de schenking: "We kregen een bericht van een notaris dat een inwoner, die gestorven is, dit opgenomen had in zijn legaat. Die vond dat dit schilderij naar de gemeente mocht gaan", zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn).