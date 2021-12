Eerste echte sneeuw van deze winter in Vlaanderen en Brussel, maar zal wellicht niet blijven liggen

Komende nacht wordt het droger met tijdelijk brede opklaringen. In Hoog­ België hangen veel lage wolken en kan er (aanvriezende) mist voorkomen. Ook elders in het land kunnen zich in de loop van de nacht mistbanken vormen die lokaal kunnen aanvriezen. Er is ook gevaar voor ijsplekken. De minima liggen tussen lokaal -­5 in de Ardennen en +3 graden aan zee met in het centrum van het land waarden in de buurt van ­1 graad.