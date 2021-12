Stad Antwerpen viseert jongeren die bommetjes en vuurwerk afsteken: "Politie op huisbezoek en strafcursus"

De afgelopen weken zijn er in de stad Antwerpen opnieuw heel wat meldingen van bommetjes en vuurwerkpijlen. Het aantal incidenten met vuurwerk rond oudjaar stijgt jaar na jaar. Vuurwerk afsteken is levensgevaarlijk en altijd verboden in Antwerpen. Daarom pakt de stad uit met een actieplan. Er komt een grote preventiecampagne met posters om jongeren af te raden met vuurwerk te spelen. Daarnaast volgt een forser luik.

"De politie gaat in deze periode thuis langs bij zeventig jongeren die vorig jaar betrapt zijn met vuurwerk. We gaan ook met de ouders praten en aangeven dat zulk gedrag niet getolereerd wordt. Zo geven we het signaal dat we weten wie ze zijn en dat we hen in de gaten houden", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Die jongeren hebben als straf ook een cursus gevolgd rond vuurwerk."