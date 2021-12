Theaterdirecteur en- maker Jo Decaluwé (79) overleden: Stad Gent opent rouwregister

"De impact van Decaluwé is groot", zegt Daan Vander Steene van het NTGent. "Ik had dinsdag nog contact met Jo die aan het nadenken was over de toekomst van Arca en hoe we konden samenwerken. Tot zijn allerlaatste dag heeft hij plannen gemaakt. Hij heeft de theaters van Arca en Tinnepot uitgewerkt tot twee iconische plekken in Gent. Zo kreeg experimenteel theater een plek in de stad. Iedereen die met theater bezig is, kent die plekken. Het is deel van de identiteit van de stad."