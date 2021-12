Hoe duur zijn de coronamaatregelen? "Factuur loopt in de miljarden, maar nood breekt wet"

De factuur voor de coronamaatregelen op de overheidsbegroting loopt in de miljarden. Dat zegt Hans Bevers, hoofdeconoom bij bank Degroof Petercam daarover in "De ochtend", maar benadrukt de econoom: "We zitten in een zeer atypische situatie die vraagt om op te treden." Intussen hangen er nieuwe steunmaatregelen in de lucht.