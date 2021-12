Moet het hele gezin in quarantaine? En moet ik die zelftests ook zelf betalen? Jouw vragen over testbeleid beantwoord

Dat kan via verschillende wegen. Heb je de Coronalert-app, dan krijg je een rood scherm. Het gaat hierbij over hoogrisicocontacten met mensen die je niet kent. Via de contactopsporing kan je een sms ontvangen nadat zij met de besmette persoon in kwestie hebben gebeld. Sinds kort kunnen mensen die positief hebben getest, hun hoogrisicocontacten ook doorgeven via een nieuwe tool. Ook langs die weg kan je een code ontvangen. De CLB’s ten slotte staan in voor het contactonderzoek bij positief geteste leerlingen en personeelsleden.