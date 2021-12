To the Point Events in Hasselt: annuleringen compenseren met online initiatieven

Een moeilijke situatie dus, maar de creatieve oplossingen die geïmplementeerd werden tijdens de eerste golf werpen nu ook hun vruchten af. “We hebben toen geïnvesteerd in online oplossingen met een grote studio. Zo kunnen we online congressen of productlanceringen streamen, of een eindejaarsshow maken voor werknemers van een bedrijf. In het algemeen proberen we klanten nu te overtuigen om hun fysieke evenementen om te vormen naar online concepten, en dat lukt vaak ook goed. We konden ook in een hoekje blijven zitten en wachten tot de storm zou overwaaien, maar dat hebben we niet gedaan. ”