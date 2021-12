Vaccinatiecentra overspoeld met vragen: "De uitnodigingsstrategie is nog niet voor iedereen duidelijk"

Veel mensen bellen bij vragen over de timing van de boosterprik naar het callcenter in Peer. "Iedereen die ouder is dan 65, zorgkundige is, gevaccineerd werd met Johnson & Johnson of een zwakkere immuniteit heeft, zal sowieso voor 23 december aan de beurt komen in het vaccinatiecentrum van Peer of Lommel", aldus Maarten Mulkers van eerstelijnszone Noord-Limburg. "Maar aan de andere mensen kunnen we vaak geen sluitende duidelijkheid geven".