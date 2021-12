Vaccinatiecentrum Lint verdubbelt capaciteit, maar kan die volgende week nog niet benutten: "Uitnodigingen aanpassen aan niet-verwachte Moderna-vaccins"

Dat komt, omdat er onverwachts met Moderna zal moeten gevaccineerd worden in plaats van met Pfizer. "We hebben altijd met Pfizer geprikt en we zullen dat ook doen tot het einde van het jaar. Maar er komt ook Moderna bij. Op zich is dat geen probleem. Onze apothekers weten hoe ze dat moeten bereiden, maar het schema voor de uitnodigingen is anders. Aan elke persoon wordt een bepaald schema van vaccins gekoppeld. Daar moeten we nu even op wachten, voor we de nieuwe uitnodigingen voor Moderna kunnen versturen."

Bij Moderna zit er een verschil in de hoeveelheid vaccin die je krijgt, naargelang eventuele gezondheidsproblemen. Bij Pfizer zijn de dosissen voor iedereen hetzelfde.