Vakbond deelt warme handschoenen uit aan fietskoeriers: "Ze werken vaak in schrijnende omstandigheden"

Voor de socialistische syndacalisten is 2 december de "Dag van de Fietskoerier". "We zien dat de verschillende fietskoerierbedrijven hun werknemers niet voorzien van de correcte beschermingsmiddelen. Zo zagen we hier op de Groenplaats al verschillende natte fietskoeriers zonder regenkledij. Als vakbond strijden we voor deftige werk- en loonsvoorwaarden voor fietskoeriers", zegt De Jonghe. "Het is vandaag trouwens weer uitzonderlijk druk. Thuiswerk én slecht weer zijn ideaal om een afhaalmaaltijd te bestellen. We krijgen dan ook heel bemoedigende reacties van de fietskoeriers die blij zijn met het cadeau en met onze strijd."