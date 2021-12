Volvo bouwt dan toch geen gigafabriek voor batterijen in Gent

Maar ons land werd ondertussen van de shortlist geschrapt voor de miljoeneninvestering die Volvo samen met de Scandinavische batterijontwikkelaar Northvolt had gepland.

"Wij kunnen bevestigen dat Vlaanderen niet langer kandidaat is in dit proces", bevestigt de internationale directie donderdag. Er volgen geen bijkomende verklaringen over de overwegingen die aan de basis lagen voor de beslissing. Verwacht wordt dat dit jaar nog een definitieve beslissing wordt genomen, afhankelijk van de nodige goedkeuringen en overeenkomsten. Maar de fabriek wordt dus niet in België gebouwd. Johan Bresseleers van North Sea Port, het gefuseerde havenbedrijf van Gent en Zeeland, is ontgoocheld. "Dit is heel sneu want zo'n grote investering komt niet elk jaar langs. Anderzijds zijn we heel ver geraakt, tot in de eindspurt maar we hebben de finish net niet gehaald."

Volvo is een van de belangrijkste industriële werkgevers van Vlaanderen, met zowat 7.000 personeelsleden. Het bedrijf assembleert in Gent jaarlijks zowat 200.000 auto's.