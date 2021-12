Voorraad zelftests bij apotheken slinkt: apothekeres in Kortrijk koopt er in grootwarenhuis 

Kirina Galle van apotheek Expo in Kortrijk trok vandaag naar een grootwarenhuis en kocht daar een 70-tal sneltests. Die verkoopt ze in haar apotheek. Het is haar niet om de winst te doen. Ze wil haar klanten wel kunnen helpen zegt ze. "We proberen de huisartsen te ontlasten door tests af te nemen bij de mensen. Maar als we geen tests meer hebben, kunnen we geen afnemen en de dokters niet helpen. Wij geven ook uitleg aan de mensen. Over hoe je de test correct moet afnemen en vooral wanneer je dat moet doen. Test niet te vroeg, want veel mensen testen meteen de dag na een risicocontact. Maar dat heeft geen zin. Wacht zeker een dag of 3 en test dan. Zo vermijd je na een negatieve test op dag 1 dat je een vals gevoel van veiligheid hebt."