Vrachtwagen belandt in water aan Waaslandhaven in Beveren

Op de kade van de Antwerp Euroterminal aan Blikken, in Beveren, kwam er onopgemerkt een vrachtwagen in het water terecht. Dat gebeurde gisteravond rond 20 uur al, maar dat werd pas vannacht rond om 3 uur duidelijk.

Op bewakingscamerabeelden is te zien hoe de vrachtwagen achterwaarts in het water terechtkwam en vrijwel onmiddellijk naar de bodem van het 18 meter diepe dok zonk. Op de teruggespoelde beelden is te zien dat er twee mannen in de vrachtwagen zaten.

Duikers van de brandweer konden de vrachtwagen snel lokaliseren, maar het is voorlopig niet duidelijk of de twee inzittenden nog in de vrachtwagen zaten op het moment van het ongeval. De brandweer en verschillende medische diensten zijn momenteel nog ter plaatse.