Yves Lampaert en ploegmaten promoten Ieper als fietsstad: “De Westhoek is het Toscane van Vlaanderen”

Wielrenner Yves Lampaert werkt graag aan de campagne mee, want hij is fan van de streek. “Ik vind dat je de westhoek kan vergelijken met Toscane in Italië, de Westhoek is het Toscane van Vlaanderen. Het overgrote deel van onze trainingen gaat ook door in de Westhoek. Het is hier heel aangenaam om te trainen. Het zijn goede wegen met weinig verkeer. De afwisseling is heel tof en het verveelt eigenlijk nooit. Ik zit vooral op de heuveltjes en weggetjes rond Ieper te fietsen. Dat is voor mij de regio, waar ik het liefste fiets van allemaal.”

De eerste promobeelden van Quickstep met onder andere Lampaert en Declercq, die gisteren nog voor de vierde keer de award Kristallen Zweetdruppel kreeg, worden getoond in aanloop van de wielerklassieker Gent-Wevelgem, die dit jaar opnieuw start in Ieper.