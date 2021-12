Messenslijpers overvallen vrouw van 84 in Wilsele bij Leuven

De bejaarde vrouw was maandag rond 13 uur voor haar woning aan de Aarschotsesteenweg aan het borstelen toen ze aangesproken werd door een man. Die vertelde dat hij messenslijper was en vroeg of hij messen voor de vrouw moest slijpen. De dame weigerde eerst maar de man bleef aandringen en volgde haar tot in de woning. De vrouw gaf uiteindelijk enkel scharen en een mes aan de man.

Die sleep de messen en vroeg daar vervolgens 260 euro voor. De bejaarde vrouw vond dat bedrag te hoog en wilde de politie verwittigen. De man verhinderde dat door de vrouw aan haar armen vast te grijpen en de weg naar haar telefoontoestel te versperren. Hij pakte vervolgens de portefeuille van de vrouw af en nam er ongeveer 300 euro uit, waarna hij wegvluchtte.

De vrouw verwittigde de politie en die kon op basis van haar verklaring en die van een getuige twee verdachten arresteren op de Diestsesteenweg.

"Het gaat om een 51-jarige man uit Grobbendonk en zijn 44-jarige echtgenote", zegt het parket van Leuven. "Beiden zijn gekend voor soortgelijke feiten en zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor diefstal met geweld en lidmaatschap van een vereniging van misdadigers. De lokale onderzoeksdienst van PZ Leuven voert het verdere onderzoek en zoekt uit of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere feiten."