Zorgpersoneel staat soms al vier golven lang op covidafdeling: "Het is nu geen 5 voor 12, maar ver over 12"

"Al sinds 13 maart 2020 help ik bij de kritieke diensten", getuigt Eurlings. "Toen sloegen de mensen op potten en pannen voor ons en hingen er witte doeken buiten... dat is nu wel anders." Hij merkt dat er vooral veel negativiteit komt van sociale media en heeft het gevoel dat het zorgpersoneel door veel mensen al vergeten is. "WIj vechten zo hard en zo lang al tegen een onzichtbare vijand, we hopen dat de mensen ons blijven steunen nu het al ver voorbij 12 uur is."