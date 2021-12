Zulte schort buitenactiviteiten voor kinderen onder de twaalf jaar op: "We breken besmettingsrecords"

De jongste voetballers van Jong Zulte zullen dit weekend voor de laatste keer dit jaar in actie komen. Alle wedstrijden en trainingen voor spelers onder de 12 jaar zijn vanaf maandag geannuleerd. De regel geldt voor alle buitenactiviteiten in de gemeente voor jonge kinderen. Eerder werden ook alle indooractiviteiten al opgeschort. "We zien een enorme besmettingsgolf in die categorie. Ook de ouders en de leerkrachten raken zo besmet. Het zorgt voor een onhoudbare druk op onze scholen. We willen die toch proberen open te houden tot aan de kerstvakantie, vandaar deze maatregel", verklaart burgemeester Simon Lagrange.