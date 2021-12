Eén van de gevaarlijkste kruispunten van Vlaanderen voortaan conflictvrij

Vanmorgen worden de verkeerslichten op het kruispunt aangepast. Dat kan tijdelijk wel wat hinder veroorzaken. Fietsers en voetgangers krijgen vanaf nu apart groen licht krijgen. Hu pad zal dan niet meer gekruist worden, door auto's, vrachtwagens of andere motorvoertuigen die afslaan.

"We zijn daar uiteraard heel tevreden mee. Het is een geweldig Sinterklaascadeau", zegt Linda Van Dooren van de Fietsersbond in Turnhout. "Al meer dan zeven jaar zijn we aan het ijveren voor conflictvrije kruispunten op de ring en dit was het gevaarlijkste in Turnhout."