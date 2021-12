3M geeft historische vervuiling met PFOS via de lucht toe, maar blijft gezondheidseffecten ontkennen

Misschien niet toevallig kwam het antwoord op die vraag van een ex-manager, Gunther Hiel, een manager die in 2008 het bedrijf verliet. "Zeker tot 1996 is er PFOS en PFOA via de lucht uitgestoten", zei hij. Topvrouw Rebecca Teeters bevestigde dat vervolgens. "Onder andere die uitstoot is mee verantwoordelijk voor de milieuvervuiling in de omgeving van 3M". En dat was toch opmerkelijk: in september zei Teeters nog daar niets over te weten. Maar hoe veel er precies door die schouw kwam, dat wist 3M er ook vandaag niet bij te vertellen.