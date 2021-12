67-jarige man uit Maaseik opgepakt na grote drugsactie in Limburg en Nederland

De Nederlander is nu aangehouden maar werd woensdag al opgepakt tijdens een politieactie. Er waren toen huiszoekingen op 14 adressen in Maaseik, Maasmechelen, Heusden-Zolder, Alken, Genk, Bonheiden, Hasselt, Zutendaal, Oudsbergen en op 15 plekken in Nederland. Er werden 21 mensen opgepakt. Verder zijn er verschillende wagens, 70.000 euro en luxueuze uurwerken in beslag genomen.