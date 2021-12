Bouwbedrijf uit Aalst verdacht van illegale tewerkstelling

Volgens Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie zette de organisatie systematisch onderbetaalde arbeiders aan het werk met valse documenten. "Het kwam erop neer dat de verdachten arbeiders tewerkstelden=ù;l via een bedrijf in het buitenland. Die werknemers van dat bedrijf werken zogezegd slechts tijdelijk bij een andere werkgever in België, maar in feite zijn ze hier permanent aan het werk. De man uit Aalst runt het bouwbedrijf hier en de man uit Eeklo beheerde de firma's in het buitenland."