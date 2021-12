Aalsterse politie krijgt als eerste "cyberboostopleiding": les over online misdrijven

"In de namiddag leren onze politiemensen hoe ze digitale sporen kunnen vaststellen", gaat Dhaene verder. "Ze leren bijvoorbeeld hoe we bedreigingen via Facebook op een professionele en wettelijke manier kunnen gebruiken voor een proces verbaal." Zo'n opleiding is heel belangrijk in het digitale tijdperk waarin we leven, benadrukt Dhaene. "Een politiemedewerker moet nu eenmaal beslagen zijn in computergebruik. Zonder computer, zonder internet, zijn we niets meer in het politielandschap."