Tiener maakt reuzeadventskalender met opdrachten en complimentjes voor bewoners van woonzorgcentrum

In woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter hebben ze een bijzonder geschenk gekregen van Lola De Vreese: een reuzeadventskalender. "Hij is echt heel groot. Hij neemt twee tafels in beslag", lacht ze. Ze knutselde de adventskalender ineen met kartonnen dozen, omdat ze vindt dat de bewoners van het woonzorgcentrum een lichtpuntje verdienen in deze coronatijden.