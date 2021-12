Acteur Alec Baldwin na dodelijk schietincident op filmset: "Ik heb de trekker niet overgehaald"

Het slachtoffer, director of photography Halyna Hutchins, was 42. Ook regisseur Joel Souza (48) raakt gewond bij het schot. Blijkbaar was het pistool dat op de set werd gebruikt, een Colt.45, per toeval afgegaan.

Baldwin zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Hij heeft een lang interview gegeven aan George Stephanopoulos van ABC News. "Ik heb de trekker niet overgehaald", zegt hij. "Blijkbaar had iemand een echte kogel in het pistool gestopt, een kogel die zich zelfs niet op de set had mogen bevinden. Iemand is hiervoor verantwoordelijk. Ik weet niet wie het is, maar ik was het niet," herhaalt Baldwin (63).