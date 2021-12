Antwerpse politie neemt 26 kilogram cocaïne in beslag bij huiszoeking

Het wijkondersteuningsteam van de politie had een verdachte auto gezien in de Rustoordstraat in Merksem. De agenten reden de auto achterna en die stopte aan een huis aan de Dokter Maurice Timmermanslaan. Daar stapte iemand snel in en uit. Na controle bleek dat hij een witte substantie bij zich had die wordt gebruikt om cocaïne te versnijden.

De agenten doorzochten het pand. Daar vonden ze 25 pakken van een kilogram cocaïne en materiaal om de drugs samen te persen, te wegen en te versnijden. In de auto zat nog een kilogram samengeperste cocaïne verstopt in een verborgen ruimte.