Avelgem vraagt zich af waar extra verlichting voor fietsers blijft op gevaarlijke N8

De veiligheid van de N8 in Avelgem is al langer een probleem. Er rijdt veel verkeer op die steenweg en fieters moeten de drukke weg enkele keren oversteken om op het fietspad te kunnen blijven. En dat leidde al tot (dodelijke) ongevallen. Een half jaar geleden kwam minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) de situatie ter plaatse bekijken. Ze beloofde extra verlichting aan 3 van de 4 knelpunten. Maar daar is nog niets van in huis gekomen.

Sabrina Isebaert, de mama van Justine Vandemeulebroucke die in 2012 verongelukte aan zo'n knelpunt op de N8 in Avelgem, is ontgoocheld: "We worden van het kastje naar de muur gestuurd. We zitten in de donkerste periode van het jaar en het is echt gevaarlijk voor fietsers. Zonder extra verlichting zijn ze 's morgens en 's avonds niet zichtbaar genoeg als ze de de N8 oversteken. We zijn het beu dat alles zo lang moet duren."

Minister Peeters is ook ontstemd en liet aan het gemeentebestuur van Avelgem weten dat er noodverlichting komt aan drie oversteekplaatsen voor fietsers op de N8.