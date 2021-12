Bakker Bernard heeft grootste Oost-Vlaamse collectie speculaasplanken

Waar de meeste bakkers je een assortiment van goed een dozijn figuurtjes aanbieden, is er bij Bernard keuze te over. De voorbije jaren verzamelde de bakker-antiekverzamelaar een collectie van 700 tot 800 houten planken, die hij bijna allemaal nog gebruikt om speculaas te maken. Daarvoor trekt hij naar veilingen in België en de buurlanden om unieke stukken te verzamelen.

"Naast mij heb je nog een viertal andere grote verzamelaars in ons land. Concurrentie is er niet. We wisselen zelfs stukken uit om onze verzameling te verruimen." Bernard heeft in zijn bakkerij en in de gang ruim 250 planken hangen die afkomstig zijn uit verschillende tijdperken. Zijn oudste plank komt uit 1700, de meest recente stukken dateren van midden de jaren 90. De andere stukken hangen bij zijn moeder thuis in Sint-Lievens-Houtem of zijn gestockeerd. Zo’n grote verzameling heeft natuurlijk heel wat gekost. "De totale waarde wil ik om begrijpelijke redenen niet zeggen, maar voor mijn oudste en duurste planken betaal ik makkelijk een bedrag van vier cijfers."