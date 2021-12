Burgemeester Zemst niet te spreken over federale controles bij horeca: "We voelen ons geviseerd"

De coronacontroles gingen niet uit van het gemeentebestuur of van de lokale politie, maar wel van de federale overheid. Inspecteurs gingen op pad om te kijken of de horeca in Zemst zich wel aan de opgelegde regels houdt. De burgemeester is daarover ontstemd en vraagt zich af waarom de horeca in haar gemeente geviseerd wordt. Ook stelt Geerinckx zich de vraag waarom er daar meteen berispingen moeten bijkomen, want zo slecht heeft Zemst het de afgelopen twee jaar niet gedaan.