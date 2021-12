Campagne tegen sluikstoken in regio's Mechelen en Lier: "Verbrand geen afval in je tuin"

Sluikstorten is dan wel een heel bekend gegeven, maar in de steden en de gemeenten rondom Mechelen en Lier komt er nu ook een campagne tegen sluikstoken. "Sluikstoken bevindt zich nog veel meer onder de radar. Mensen weten vaak niet dat het verboden is om bijvoorbeeld nat snoeihout of plastic restafval te verbranden. Maar dat is zowel binnen als buiten verboden, want het is erg schadelijk voor de gezondheid", zegt Walter Laurent van afvalintercommunale IVAREM.