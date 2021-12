CHECK - Nee, deze video's bewijzen geen toename van hartproblemen bij jonge sporters na vaccinatie

- De 19-jarige Britse tennisspeler Jack Draper wordt duizelig en valt neer tijdens een wedstrijd op de Miami Open in maart 2021. Zijn vaccinatiestatus is niet gekend. Het gebeurde echter op een warme, vochtige dag en vermoed wordt dat de speler last had van oververhitting. Achteraf speculeerde Draper in interviews zelf dat het incident ook mogelijk iets te maken had met een “agressieve” coronabesmetting die hij in januari 2021 had doorworsteld.