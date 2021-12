Comedian Han Solo krijgt account terug van Facebook na gedoe over humoristische filmpjes

De facebookpagina van de komiek Han Coucke uit Merelbeke werd van het internet gehaald. Dat gebeurde naar aanleiding van enkele filmpjes waarin Solo opduikt als transfluïde Sint en een Taliban Piet. "Ik ben in shock, dit is censuur", vertelde Coucke daar eerder over. Hij heeft die censuur aangevochten en krijgt nu gelijk. Facebook komt nu terug op hun beslissing.