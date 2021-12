Gedragspsycholoog over constant veranderende coronamaatregelen

"Zekerheid is niet simpel." gaat Raes verder. Hij doelt op het rijk der vrijheid dat werd beloofd na de vaccinaties. Maar met de vierde golf moeten politici toegeven dat het vaccin niet altijd meer werkt tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Raes vertelt hoe belangrijk de daadkracht is van maatregelen volhouden en daar goed over te communiceren. "Doorheen heel de pandemie zien we dat mensen het niet zozeer moeilijk hebben met zware maatregelen, als ze zien, voelen en ervaren dat ze nodig zijn. En al zeker als het een antwoord biedt op de besmettingscijfers. Zodat er nadien niet moet terug gegrepen worden. Want daar komt moedeloosheid en boosheid van."

Filip Raes geeft nog tips om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen. Die hoor je in het gesprek hieronder.