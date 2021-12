In de Amerikaanse staat New York zijn vijf besmettingen met de nieuwe omikronvariant vastgesteld. Dat heeft gouverneur Kathy Hochul bekendgemaakt. "Laat me duidelijk zijn: dit is geen reden tot ongerustheid. We wisten dat deze variant eraan zat te komen en we hebben de middelen om de verspreiding te stoppen", aldus Hochul in een tweet.

De omirkronvariant werd woensdag voor het eerst in de VS vastgesteld, gisteren kwamen er al een tweede en derde geval bij. Met de vijf New Yorkse besmettingen gaat het om acht besmettingen in totaal. Dagelijks lopen gemiddeld 82.000 Amerikanen een coronabesmetting op. Dat is een daling vergeleken met vorige week.